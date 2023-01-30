«Всё под контролем!»: Аптеки опровергли возможный дефицит лекарств
Исполнительный директор «Российской ассоциации аптечных сетей» Нелли Игнатьева объяснила «дефектурный» список препаратов от Минздрава.
В России составлен список лекарств, которые могут стать «потенциально дефектурными», о дефиците речи не идет, заявила исполнительный директор «Российской ассоциации аптечных сетей» Нелли Игнатьева в пресс-центре НСН.
«Дефектура – это отсутствие конкретной позиции и дозировки на момент анализа рынка. При этом в аптечные организации препарат может поступать несколько раз в день. В момент, когда его нет – это дефектура, а в процессе – это нехватка по количеству. Перечень Росздравнадзора содержит препараты, за которыми просто ведется наблюдение во избежание дефектуры. Были выделены лидеры по продажам… Что касается антибиотиков с клавулановой кислотой, то здесь – повышенный спрос во всем мире… Пациентам же нужно знать, что всё находится под контролем. Темпы наращивания объемов фармпроизводства, даже за последний квартал 2022 года, демонстрируют, что у нас есть потенциал и главное, есть результат», - объяснила она.
Срок доставки лекарственных препаратов в аптеки увеличился из-за отказа недружественных стран поставлять в Россию субстанции для производства, заявил ранее фарманалитик, гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк в пресс-центре НСН.
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