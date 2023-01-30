«Отказывают в поставках»: Фарманалитик о списке потенциально дефицитных лекарств

Срок доставки лекарственных препаратов в аптеки увеличился из-за отказа недружественных стран поставлять в Россию субстанции для производства, заявил фарманалитик, гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк в пресс-центре НСН.

«Росздравнадзор составил список препаратов, по которым, возможно, будет кратковременная дефектура, СМИ растиражировали, а люди услышали и побежали все скупать. Это напоминает ажиотаж 2022 года…Чем обусловлен этот список? Действительно, у нас очень много субстанций, компонентов для производства лекарственных препаратов поставляются из недружественных стран. Если лекарственные препараты не подпадают под санкции, то субстанции и компоненты можно относить к товарам двойного назначения, некоторые европейские фармацевтические компании начали отказывать в поставках. Их приводится возить через третьи, иногда даже через четвертые страны – это логистические проблемы, возможные сбои. Испуг был преждевременный, есть сейчас периодическая нехватка тех или иных препаратов», - рассказал он.

Ранее 97 позиций были включены межведомственной комиссией Минздрава в перечень лекарств, которые могут стать «потенциально дефектурными» на российском рынке. В списке оказались лекарства против онкологических заболеваний, болезни Паркинсона, ВИЧ, вакцины для профилактики коклюша, дифтерии, столбняка, вакцина против гриппа, некоторые жаропонижающие, активированный уголь и даже йод.

