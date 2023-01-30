«Для диабетиков»: В аптеках указали на единственный дефицитный препарат

Исполнительный директор «Российской ассоциации аптечных сетей» Нелли Игнатьева в пресс-центре НСН рассказала об единственном препарате, купить который сейчас проблематично. По ее словам, его легко можно заменить другими аналогами.

«Я таких не знаю… Кроме как, может быть, препаратов для нормализации метаболизма у больных сахарным диабетом, причем определенного производителя. На них во всем мире возрос спрос, причем не с целью лечения, это не основания терапия, а улучшения состояния диабетиков, поддержания процессов метаболизмов. Препарат был разрекламирован блогершей-звездой на предмет того, что он борется с весом. Да, этого препарата нет, но не значит, что нет других препаратов и что нельзя скорректировать лечение для тех пациентов, которым такая коррекция необходима. Но это все препараты рецептурные, решение принимает доктор», - объяснила Игнатьева.

Срок доставки лекарственных препаратов в аптеки увеличился из-за отказа недружественных стран поставлять в Россию субстанции для производства, заявил ранее фарманалитик, гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк в пресс-центре НСН.

