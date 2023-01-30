«Свободное плавание»: В отрасли заявили о росте цен на лекарства до 30%

Не на все группы лекарственных препаратов государство регулирует цены, некоторые из них дорожают на 20-30% из-за роста издержек производителей, заявил фарманалитик, гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк в пресс-центре НСН.

«Есть группа препаратов, на которые цена регулируется, и есть группа лекарственных препаратов, цены на которые в «свободном плавании». У нас сейчас более 6% индекс инфляции в целом на лекарственные препараты. На жизненно необходимые и важные лекарственные препараты (ЖНВЛП) это 1,9%, и более 12% на лекарственные препараты, которые в этот список не входят. Да, какие-то препараты дорожают на 20-30%... Конечно, производители пользуются, что на часть препаратов цены не регулируются, и компенсируют издержки при производстве за счет поднятия цены», - рассказал он.

Ранее исполнительный директор «Российской ассоциации аптечных сетей» Нелли Игнатьева в пресс-центре НСН рассказала о механизмах, которые при необходимости позволят расширить линейку антибиотиков на российском рынке.

