«Свободное плавание»: В отрасли заявили о росте цен на лекарства до 30%
Фарманалитик Сергей Шуляк заявил, что цены регулируются только на жизненно необходимые и важные лекарства, в остальных случаях производители компенсируют издержки за счет цены.
Не на все группы лекарственных препаратов государство регулирует цены, некоторые из них дорожают на 20-30% из-за роста издержек производителей, заявил фарманалитик, гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк в пресс-центре НСН.
«Есть группа препаратов, на которые цена регулируется, и есть группа лекарственных препаратов, цены на которые в «свободном плавании». У нас сейчас более 6% индекс инфляции в целом на лекарственные препараты. На жизненно необходимые и важные лекарственные препараты (ЖНВЛП) это 1,9%, и более 12% на лекарственные препараты, которые в этот список не входят. Да, какие-то препараты дорожают на 20-30%... Конечно, производители пользуются, что на часть препаратов цены не регулируются, и компенсируют издержки при производстве за счет поднятия цены», - рассказал он.
Ранее исполнительный директор «Российской ассоциации аптечных сетей» Нелли Игнатьева в пресс-центре НСН рассказала о механизмах, которые при необходимости позволят расширить линейку антибиотиков на российском рынке.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+5 979 / сут.
Умерли
395 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+3 861 / сут.
- Лавров заявил о заигрывании Запада с боевиками
- Вассерман выразил желание стать разработчиком учебника истории с разделом об СВО
- Нового посла США в РФ встречают в Москве митингом
- Песков заявил, что Россия блестяще вышла из всех кризисных ситуаций
- Кадыров пригрозил «карой» сжигающему Коран датскому политику
- Заболеваемость COVID в РФ выросла на 20% за неделю
- Сериал о группе «Король и Шут» выйдет в марте
- Песков заявил, что поставки вооружений Украине не изменят ход СВО
- Медведев словами Тютчева объяснил воссоединение России
- Песков заявил о сохранении онлайн технологий в работе Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru