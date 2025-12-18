22.12.2025 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Давай поженимся: Что повлияло на увеличение числа браков в России»

В 2025 году сразу в ряде регионов отметили рекордный за последние несколько лет показатель по числу зарегистрированных браков.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что семейными узами в этом году себя связали 87 тысяч пар, а летом молодожены и вообще поставили рекорд за 10 лет – было зарегистрировано 36 тысяч браков. Количество брачных союзов увеличилось, например, в Пензе, при этом количество разводов значительно сократилось – на 28,5%. Примерно на столько же уменьшилось число желающих расторгнуть брак и в Чувашии.

Еще пару лет назад количество разводов достигло максимума за десять лет и составило 684 тысяч – тогда Россия вышла на третье место в мире. Сейчас же цифры начали обратный отчет и аналитики фиксируют положительную динамику – люди начали активнее создавать семьи и меньше разводиться.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

С чем может быть связана тенденция увеличения числа браков?

Люди стали меньше разводиться?

Увидим ли мы сопоставимый рост рождаемости?

Почему современные пары зачастую откладывают рождение детей?

Какие условия нужно создать для молодежи, чтобы они охотнее вступали в брак?

Как влияют соцсети и ИИ на желание людей вступить в брак?

Участники пресс-конференции:

Заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов;

Председатель коллегии адвокатов "ПАРИТЕТ", адвокат Надежда Швырева;

Клинический, семейный психолог Оксана Белоконь.

