22.12.2025 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Давай поженимся: Что повлияло на увеличение числа браков в России»
В 2025 году сразу в ряде регионов отметили рекордный за последние несколько лет показатель по числу зарегистрированных браков.
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что семейными узами в этом году себя связали 87 тысяч пар, а летом молодожены и вообще поставили рекорд за 10 лет – было зарегистрировано 36 тысяч браков. Количество брачных союзов увеличилось, например, в Пензе, при этом количество разводов значительно сократилось – на 28,5%. Примерно на столько же уменьшилось число желающих расторгнуть брак и в Чувашии.
Еще пару лет назад количество разводов достигло максимума за десять лет и составило 684 тысяч – тогда Россия вышла на третье место в мире. Сейчас же цифры начали обратный отчет и аналитики фиксируют положительную динамику – люди начали активнее создавать семьи и меньше разводиться.
В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:
- С чем может быть связана тенденция увеличения числа браков?
- Люди стали меньше разводиться?
- Увидим ли мы сопоставимый рост рождаемости?
- Почему современные пары зачастую откладывают рождение детей?
- Какие условия нужно создать для молодежи, чтобы они охотнее вступали в брак?
- Как влияют соцсети и ИИ на желание людей вступить в брак?
Участники пресс-конференции:
- Заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов;
- Председатель коллегии адвокатов "ПАРИТЕТ", адвокат Надежда Швырева;
- Клинический, семейный психолог Оксана Белоконь.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 11:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 903 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8