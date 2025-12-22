Из конфронтации в компромисс: Первый кризис в браке наступает через год-полтора

По ее словам, со вторым кризисом можно столкнуться спустя 5-9 лет брака, чаще всего он возникает на фоне бытовухи.

«Постепенно, спустя год-полтора от момента возникновения конфронтации наступает стадия компромисса. Эта стадия сначала очень бурная, через выяснение отношений. Затем каждый понимает, что чем больше пластичности в отношениях, тем больше шансов, что они перейдут в новую стадию зрелого семейного холона, бытовухи. В возрасте 5-9 лет на фоне бытовухи возникает скука. Женщины могут ее реализовать через острые ощущения, выяснения отношений, мужчины тоже. На этой стадии причиной разводов чаще становятся измены партнеров и расхождение в ценностях. Здесь тоже можно сделать профилактику, обратившись к психологу», - уточнила Белоконь.

Ранее председатель Московской коллегии адвокатов «Швырева и партнеры», адвокат Надежда Швырева сообщила «Радиоточке НСН», что женщины чаще мужчин принимают решение о расторжении брака, однако это не связано с меркантильностью.

