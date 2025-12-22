Из конфронтации в компромисс: Первый кризис в браке наступает через год-полтора
Спустя годы семейной жизни многие пары сталкиваются с кризисом в отношениях, однако обращение к психологу часто может предотвратить развод, рассказала НСН Оксана Белоконь.
После первого года брака многие сталкиваются с кризисом семейной жизни, поскольку отношения переходят в стадию конфронтации, однако это закономерный процесс, заявила в пресс-центре НСН клинический, семейный психолог Оксана Белоконь.
«Есть стадия «добрачные отношения». Это конфетно-букетный период, когда все, что не нравится в партнере, кажется милым, или есть иллюзия, что можно переделать партнера. Дальше начинается период конфронтации, на него приходится очень много разводов. Это период года-двух с момента вступления в брак. Когда уже надоедает что-то переделывать за партнером, или кажется, что он вот-вот изменится. Такая конфронтация - закономерность психологической адаптации, потому что брак - не просто встреча двух людей, это встреча двух семейных систем, историй, ритуалов, привычек. Чем больше люди раскрывают свои физические, психологические границы, тем больше начинают наполнять отношения не только присутствием друг друга, но и тем, что взяли от семьи. Получается так, что к этой конфронтации они не готовы. В этот период я бы очень рекомендовала обращаться к психологу», - сказала она.
По ее словам, со вторым кризисом можно столкнуться спустя 5-9 лет брака, чаще всего он возникает на фоне бытовухи.
«Постепенно, спустя год-полтора от момента возникновения конфронтации наступает стадия компромисса. Эта стадия сначала очень бурная, через выяснение отношений. Затем каждый понимает, что чем больше пластичности в отношениях, тем больше шансов, что они перейдут в новую стадию зрелого семейного холона, бытовухи. В возрасте 5-9 лет на фоне бытовухи возникает скука. Женщины могут ее реализовать через острые ощущения, выяснения отношений, мужчины тоже. На этой стадии причиной разводов чаще становятся измены партнеров и расхождение в ценностях. Здесь тоже можно сделать профилактику, обратившись к психологу», - уточнила Белоконь.
Ранее председатель Московской коллегии адвокатов «Швырева и партнеры», адвокат Надежда Швырева сообщила «Радиоточке НСН», что женщины чаще мужчин принимают решение о расторжении брака, однако это не связано с меркантильностью.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Из конфронтации в компромисс: Первый кризис в браке наступает через год-полтора
- Уганда намерена постепенно отменить визы для российских туристов
- Утечку данных россиян объяснили низкой мотивацией чиновников
- Голикова сообщила о росте рождаемости в 26 регионах
- Переплата 100%: Спонтанные путешествия назвали неразумной тратой денег
- Не меркантильность: Почему женщины чаще мужчин подают на развод
- В российских вузах планируют сократить около 45 тысяч платных мест
- В России почти 12 млн человек прошли репродуктивную диспансеризацию
- Юрист связала рост браков в России с проведением СВО
- СМИ: США отзывают глав 29 зарубежных диппредставительств
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru