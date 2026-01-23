29.01.2026 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Поножовщина вместо урока: Почему ученики идут с оружием в школу?»
Инциденты со школьными стрелками участились, случай в Нижнекамске стал четвертым за полтора месяца. Семиклассник ранил уборщицу, затем взорвал несколько петард в коридоре учебного заведения и выстрелил из сигнального устройства. Его задержали, никто из детей не пострадал. В январе подросток сменил ник в мессенджере Telegram на Sygaown — Stop Your Genocide Against Our White Nations («Прекратите ваш геноцид против наших белых наций»). Такую аббревиатуру нанес на свой шлем подросток, который в декабре 2025 года устроил поножовщину в школе в подмосковном Одинцове. На аватарку парень поставил фотографию Антона Лундина-Петтерссона, который в 2015 году убил трех человек в школе в Тролльхеттане (Швеция).
Напомним, что в середине декабря в подмосковном посёлке "Горки-2" 15-летний ученик в медицинской маске прошёл в здание с ножом и перцовым баллончиком. Его жертвой стал 10-летний мальчик, пострадали охранник и ещё двое детей. А до этого в Санкт-Петербурге ученик напал с ножом на учительницу математики. В конце декабря силовики задержали выходца из Центральной Азии, который планировал нападение на школу в Адыгее.
- Почему школьники берутся за оружие?
- Кто виноват: школа, родители или влияние интернета?
- Кто охраняет наших детей: металлоискатели и квалификация охранного персонала?
- Какими должны быть действия педагога во время ЧП?
- Какое наказание ожидает школьного стрелка?
- Может ли быть связан буллинг в школе с подобными инцидентами?
- Как можно сегодня обезопасить детей в школах?
- Действительно ли у подростков сегодня повышена агрессия?
- Насколько контент в социальных сетях и игры влияют на детскую психику?
- заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов;
- исполнительный директор СРО Ассоциация «Школа без опасности» Сергей Силивончик;
- кризисный психолог Ольга Софьянова;
- омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.
