29.01.2026 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Поножовщина вместо урока: Почему ученики идут с оружием в школу?»

Инциденты со школьными стрелками участились, случай в Нижнекамске стал четвертым за полтора месяца. Семиклассник ранил уборщицу, затем взорвал несколько петард в коридоре учебного заведения и выстрелил из сигнального устройства. Его задержали, никто из детей не пострадал. В январе подросток сменил ник в мессенджере Telegram на Sygaown — Stop Your Genocide Against Our White Nations («Прекратите ваш геноцид против наших белых наций»). Такую аббревиатуру нанес на свой шлем подросток, который в декабре 2025 года устроил поножовщину в школе в подмосковном Одинцове. На аватарку парень поставил фотографию Антона Лундина-Петтерссона, который в 2015 году убил трех человек в школе в Тролльхеттане (Швеция).

Напомним, что в середине декабря в подмосковном посёлке "Горки-2" 15-летний ученик в медицинской маске прошёл в здание с ножом и перцовым баллончиком. Его жертвой стал 10-летний мальчик, пострадали охранник и ещё двое детей. А до этого в Санкт-Петербурге ученик напал с ножом на учительницу математики. В конце декабря силовики задержали выходца из Центральной Азии, который планировал нападение на школу в Адыгее.

В ходе пресс-конференции участники пресс-конференции обсудят следующие вопросы:

Почему школьники берутся за оружие?

Кто виноват: школа, родители или влияние интернета?

Кто охраняет наших детей: металлоискатели и квалификация охранного персонала?

Какими должны быть действия педагога во время ЧП?

Какое наказание ожидает школьного стрелка?

Может ли быть связан буллинг в школе с подобными инцидентами?

Как можно сегодня обезопасить детей в школах?

Действительно ли у подростков сегодня повышена агрессия?

Насколько контент в социальных сетях и игры влияют на детскую психику?

Участники пресс-конференции:

заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов;

исполнительный директор СРО Ассоциация «Школа без опасности» Сергей Силивончик;

кризисный психолог Ольга Софьянова;

омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

