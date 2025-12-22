Семейный психолог назвала способы укрепления брака

«В когнитивно-поведенческой психотерапии: «7-7-7». Раз в неделю муж и жена вспоминают, что они – партнеры, которые нравятся друг другу, у них какое-то свидание. Сбежать от детей, быта, просто уединиться, посмотреть фильм или дойти вместе до ближайшей кофейни – это про то, что может преодолевать временные трудности. Также каждые семь недель уединяться на выходные. Возможно, это какая-то комната в доме, возможно, выезд на природу, возможно, короткое путешествие в ближайший город. Важно побыть вдвоем, чтобы разрешить какие-то вопросы, конфликты, помечтать вместе. Третья семерка – каждые семь месяцев выезжать в отпуск на несколько дней и постараться уделять друг другу время. Как раз в этот период от 5 до 9 лет, когда дети подрастают, бытовуха сжирает чувства, правила «7-7-7» может внести новизну и вызвать интерес друг к другу», - отметила она.

Ранее Белоконь также рассказала, что первый кризис семейной жизни может наступить уже в первые два года брака, поскольку отношения переходят из конфетно-букетного периода в стадию конфронтации. По ее словам, в подобной ситуации важно своевременно обратиться к психологу, передает «Радиоточка НСН».

