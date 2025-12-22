Семейный психолог назвала способы укрепления брака
Супругам важно регулярно уделять время друг другу в браке, сказала НСН Оксана Белоконь.
Регулярный совместный досуг и общение поможет супругам сохранить интерес друг к другу и внесет в привычную семейную жизнь новизну, заметила в пресс-центре НСН клинический, семейный психолог Оксана Белоконь.
«В когнитивно-поведенческой психотерапии: «7-7-7». Раз в неделю муж и жена вспоминают, что они – партнеры, которые нравятся друг другу, у них какое-то свидание. Сбежать от детей, быта, просто уединиться, посмотреть фильм или дойти вместе до ближайшей кофейни – это про то, что может преодолевать временные трудности. Также каждые семь недель уединяться на выходные. Возможно, это какая-то комната в доме, возможно, выезд на природу, возможно, короткое путешествие в ближайший город. Важно побыть вдвоем, чтобы разрешить какие-то вопросы, конфликты, помечтать вместе. Третья семерка – каждые семь месяцев выезжать в отпуск на несколько дней и постараться уделять друг другу время. Как раз в этот период от 5 до 9 лет, когда дети подрастают, бытовуха сжирает чувства, правила «7-7-7» может внести новизну и вызвать интерес друг к другу», - отметила она.
Ранее Белоконь также рассказала, что первый кризис семейной жизни может наступить уже в первые два года брака, поскольку отношения переходят из конфетно-букетного периода в стадию конфронтации. По ее словам, в подобной ситуации важно своевременно обратиться к психологу, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Семейный психолог назвала способы укрепления брака
- Чувствительный удар: Вспышка птичьего гриппа потянет вверх цены на яйца
- Спецпосланник президента США подтвердил намерение присоединить Гренландию
- Из конфронтации в компромисс: Первый кризис в браке наступает через год-полтора
- Уганда намерена постепенно отменить визы для российских туристов
- Утечку данных россиян объяснили низкой мотивацией чиновников
- Голикова сообщила о росте рождаемости в 26 регионах
- Переплата 100%: Спонтанные путешествия назвали неразумной тратой денег
- Не меркантильность: Почему женщины чаще мужчин подают на развод
- В российских вузах планируют сократить около 45 тысяч платных мест
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru