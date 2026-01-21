22.01.2025 в 13:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Абьюз, насилие и разводы: Как сохранить семью в 2026 году?»

По результатам опроса ВЦИОМ, опубликованным в сентябре 2025 года, каждый десятый россиянин признает, что в его семье есть домашнее насилие. Треть опрошенных также заявили, что знают о подобных случаях среди своих знакомых. Жертвами насилия в семье признали себя 10% опрошенных. И если молодежь до 30 лет демонстрирует нетерпимость не только к насилию, но и к нарушению личных границ, женщины старше 50 лет степени агрессии даже не различают. Резонансным стал недавний случай молодой девушки Айны из Ингушетии, которая, по ее словам, подтвергалась неоднократно домашнему насилию.

В марте 2025 года была утверждена новая национальная стратегия до 2036 года, где прописаны меры по поддержке семей, укреплению института семьи и стимулированию рождения детей.

Участники пресс-конференции:

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая;

‌клинический психолог, юрист по семейным (гражданским) спорам, Анастасия Локтионова.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Сколько женщин ежегодно подвергаются абьюзу?

Будет ли доработан в 2026 году «Закон о домашнем насилии»?

Как часто мужчины под абьюз попадают?

Родительский абьюз: как с ним справится?

Абьюз на работе: как его распознать и, главное, справиться?

Как юридически сегодня можно доказать абьюз в семье?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:30

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

