Юрист назвала заключение брачного контракта честным решением
Заключение брачного договора поможет избежать имущественных споров при возможном разводе, заявила НСН Надежда Швырева.
Готовность супругов заключить брачный договор при вступлении в брак свидетельствует о том, что они хотят поступать честно по отношению друг к другу, сказала в пресс-центре НСН председатель Московской коллегии адвокатов «Швырева и партнеры», адвокат Надежда Швырева.
«Мое убеждение – брачный договор про честность. Если потенциальные супруги планируют вступать в брак, урегулировав условия, по которым имущественное взаимодействие между ними будет осуществляться, они поступают честно по отношению друг к другу. Я в своей практике, как адвокат часто сталкиваюсь с ситуациями, когда, получив иск о расторжении брака, прикладывают максимальные усилия, чтобы не допустить этого, понимая, что произойдет с имуществом. В моей практике есть 5-6 случаев, когда супруги формально мирились, делали вид, что все прекрасно, манипуляциями выводили имущество из-под раздела и спустя год-полтора снова подавали иски о расторжении брака. Если брак важен, как явление, ячейка общества, можно сохранить его, поделив имущество. Но если у вас сохранение брака поставлено под условие нераздела имущества, становится важно, для чего его сохранять», - подчеркнула она.
По ее словам, брачный договор можно заключить и накануне развода, что будет экологичным вариантом решения имущественного вопроса.
«Если вы дошли до развода, брачный договор – самый надежный инструмент. Все рассказы о том, что брачный договор оспаривается, на мой взгляд, относятся к категории, что оспаривается и завещание. На самом деле все сделки оспариваются по одинаковому основанию», - объяснила Швырева.
Ранее она сообщила «Радиоточке НСН», что по статистике женщины чаще мужчин принимают решение о разводе после того, как предприняты все попытки сохранить семью. При этом подобная практика не связана с меркантильностью.
