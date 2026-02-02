05.02.2026 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Индусы вместо таджиков. Кто восполнит дефицит рабочей силы в стране»

В России количество иностранцев в начале 2026 года сократилось на 10%, до 5,7 миллиона человек. Показатели озвучил начальник аналитического управления миграционной службы МВД Александр Пережогин. Рабочих из Средней Азии могут заменить индийские мигранты, по данным СМИ, сегодня в стране трудятся более 70 тыс. мигрантов из Индии, их количество будет расти.

Однако сильные морозы испугали некоторых жителей тропического климата. В интернете распространились ролики о том, что во время сильных снегопадов и холодов индийцы разбежались по общежитиям, а россиянам пришлось самим раскапывать дорожки и толкать автобусы. Некоторые пользователи соцсетей уже с ностальгией вспоминают уехавших жителей Узбекистана и Таджикистана, убиравшихся во дворах раньше.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Действительно ли в России дефицит мигрантов, что понадобилось завозить их из Индии?

Какие изменения ждут миграционную политику в 2026 году?

Насколько сотрудничество России и Индии может стать полезным для нашей страны?

Какие трудности испытывают индусы в России?

Почему в снежные дни в Москве дворников на улицах не было?

Какие мигранты работают в сфере ЖКХ?

Как обстоят дела со знанием русского языка?

Участники пресс-конференции:

член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин;

эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов;

член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, член Общественного совета при МВД РФ, профессор Государственного университета управления Владимир Волох

