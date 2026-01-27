30.01.2026 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Влюбиться и развестись: Почему браки распадаются в январе»

В России все больше людей придерживаются просемейных отношений. Согласно данным ВЦИОМ за 2025 год, за последние два десятилетия представления россиян о браке и детях претерпели значительные изменения. Сегодня растет число тех, кто желает завести больше детей. В 2025 году в стране заметно увеличилось число многодетных семей — оно выросло более чем на 8%, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

При этом в ЗАГСах — бум подачи заявлений от супругов, которые не желают больше быть вместе. Именно в январе россияне больше всего заявлений о расторжении брака, сообщают СМИ. Новогодние каникулы становятся для пар серьёзным испытанием на прочность, и не все его выдерживают.

Вдобавок, как заявляют социологи, больше половины мужчин (50%) в РФ хотят вновь влюбиться в 2026 году, а вот среди женщин мечтают снова влюбиться только 37%.

Почему январь получил репутацию – месяц разводов?

Как много пар распалось в январе 2026 года?

Каковы сегодня главные причины расторжения брака?

Действительно ли мужчины сегодня чаще хотят вступать в отношения?

Какие программы сегодня существуют для поддержки многодетных семей?

Участники пресс-конференции:

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов;



Кризисный психолог Валентин Алимов;

Психолог Ольга Мануковская;

Приглашены:

Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 14:00

