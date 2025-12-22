Не меркантильность: Почему женщины чаще мужчин подают на развод

«Однозначно могу констатировать, что инициатором разводов в основном являются женщины. Часто слышу реплики, что женщины меркантильные, и хотят облегчить свою участь. На самом деле мой 23-летний опыт работы в этой сфере показывает, что женщина принимает решение о разводе, когда уже все стадии пройдены, все попытки сохранить семью пройдены. Очень часто мужчины эти попытки не замечают. Это тоже проблема, которая лежит в области психологии. Нужно понимать, чего хочет в семье мужчина, а что важно для женщины. Нужно понимать, что объединяет семью, и как воспитывать детей», - сказала она.

Ранее Швырева также отметила, что часто люди принимают решение о разводе, поскольку люди не осознают, что такое семья и не готовы решать проблемы, чтобы ее сохранить, напоминает напоминает «Радиоточка НСН».

