Не меркантильность: Почему женщины чаще мужчин подают на развод
Женщины подают на развод только после того, как все попытки сохранить семью уже предприняты, заявила НСН Надежда Швырева.
Женщины чаще мужчин принимают решение о расторжении брака, но это не связано с меркантильностью, подчеркнула в пресс-центре НСН председатель Московской коллегии адвокатов «Швырева и партнеры», адвокат Надежда Швырева.
«Однозначно могу констатировать, что инициатором разводов в основном являются женщины. Часто слышу реплики, что женщины меркантильные, и хотят облегчить свою участь. На самом деле мой 23-летний опыт работы в этой сфере показывает, что женщина принимает решение о разводе, когда уже все стадии пройдены, все попытки сохранить семью пройдены. Очень часто мужчины эти попытки не замечают. Это тоже проблема, которая лежит в области психологии. Нужно понимать, чего хочет в семье мужчина, а что важно для женщины. Нужно понимать, что объединяет семью, и как воспитывать детей», - сказала она.
Ранее Швырева также отметила, что часто люди принимают решение о разводе, поскольку люди не осознают, что такое семья и не готовы решать проблемы, чтобы ее сохранить, напоминает напоминает «Радиоточка НСН».
