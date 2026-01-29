3.02.2026 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг заместителя начальника Главного управления Росгвардии по городу Москве - начальника центра лицензионно-разрешительной работы, полковника полиции Александра Самойлова тему: «Оружие у москвичей: условия владения и статистика использования»

Всё чаще в СМИ появляются новости о драках и массовых потасовках с применением огнестрельного оружия. С начала 2026 года в Москве уже произошло несколько подобных случаев. 15 января конфликт между пассажирами в автобусе в центре Москвы привел к стрельбе на остановке общественного транспорта. Один из них открыл стрельбу, три человека пострадали. Шестеро задержаны. 22 января в Москве двое мужчин устроили стрельбу на парковке у магазина на Ярославском шоссе. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали одного из участников конфликта. При обыске в его квартире нашли автомат и винтовку, два травматических пистолета, сто патронов различных калибров.

В ходе брифинга заместитель начальника Главного управления Росгвардии по городу Москве - начальник центра лицензионно-разрешительной работы полковник полиции Александр Самойлов подведет итоги служебной деятельности подразделений лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по городу Москве за 2025 год. А также расскажет:

Каковы основные показатели работы ЦЛРР столичного главка Росгвардии за 2025 год?

Сколько владельцев оружия зарегистрировано в столице и какое общее количество единиц оружия находится на руках у жителей Москвы?

Сколько проверок условий хранения оружия было проведено с начала года?

Какие основные нарушения выявляют в ходе таких проверок?

Какое количество единиц оружия было изъято из оборота?

Каковы наиболее частые причины аннулирования разрешений (лицензий)?

Какие ключевые изменения в законодательстве об оружии вступили в силу в последнее время?

На что владельцам оружия стоит обратить особое внимание, чтобы не лишиться разрешения?

Что грозит за незаконное приобретение и хранение оружия?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 9161077734

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



