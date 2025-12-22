Почва под ногами: Брачный договор повышает уровень доверия

Заключение брачного договора повышает уровень доверия в семейной паре и предоставляет каждому из супругов почву под ногами, уточнила в пресс-центре НСН клинический, семейный психолог Оксана Белоконь.

«Есть стигматизация, что если заключен брачный договор – значит, нет доверия. Уходит романтизация образа: любить друг друга просто так. На самом деле это очень практично, это повышает уровень доверия и ответственности. Стадия конфронтации в браке в этом случае будет проходить мягче, потому что будет почва под ногами. Будет ясность ситуации – стоит ли кому-то от кого-то уходить. Я считаю, что брачный договор, как и позиционирование вступления в брак, рождение детей должны на законодательном уровне предлагаться молодоженам в добрачном периоде», - сказала она.

Ранее председатель Московской коллегии адвокатов «Швырева и партнеры», адвокат Надежда Швырева сообщила «Радиоточке НСН», что готовность супругов заключить брачный договор при вступлении в брак свидетельствует о том, что они хотят поступать честно по отношению друг к другу. При этом разговоры о том, что брачный договор легко оспорить не соответствует действительности.

