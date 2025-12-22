Юрист связала рост браков в России с проведением СВО

Заключение брака в России стало более массовым явлением, заявила НСН Надежда Швырева.

Рост количества заключенных браков отчасти связан с проведением спецоперации, заявила в пресс-центре НСН председатель Московской коллегии адвокатов «Швырева и партнеры», адвокат Надежда Швырева.

«Борьба с самим собой»: Психолог назвал две главные причины разводов

«Браки действительно стали более массовым явлением. На мой взгляд, одна из причин, по которым люди стали чаще узаконивать отношения – в том числе СВО. Люди понимают, что им нужно иметь какие-то гарантии как мужу и жене. Наверное, вся эта ситуация четко показала, что семья все-таки важнее, чем просто сожительство», - сказала она.

Разводы же, по словам собеседницы НСН, связаны с тем, что люди, вступая в брак, не готовы справляться с кризисами отношений, а выбирают более простой путь решения проблемы.

«Люди не понимают, что такое семья. Довольно часто люди вступают в брак на волне влюбленности, не продумывая, что будет дальше. Люди не понимают, что любой брак – явление, которое имеет определенные стадии. Каждую из них надо прожить. Это как у ребенка – кризис трех лет, пяти лет и так далее. В каждом кризисе есть методы, как с этим справляться. Гораздо проще развестись, а не бороться за семью. Поколение, выросшее на принципах, что нужно делать то, что проще, а не то, что на самом деле важно, часто принимает решение о расторжении брака», - заявила Швырева.

Ранее иерей Валерий Сосковец заявил «Радиоточке НСН», что современное поколение не привыкло сохранять семью, поэтому поздно выходит замуж и чаще разводится, в отличие от тех, кто женился в 1980-е в 18-19 лет.

