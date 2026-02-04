06.02.2026 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг с руководителем прогностического центра «Метео» Александром Шуваловым на тему: «Русская зима – проверка на прочность: Какая погода ожидается в феврале»

Обрушившийся в начале года снегопад на разные регионы страны стал неожиданным и поначалу радостным сюрпризом для россиян – за несколько теплых предыдущих лет они соскучились по настоящей зиме. Вторая волна снегопада накрыла Россию в конце января – сугробы местами достигали 65-ти см. В северных районах жилые дома завалило снегом аж до третьего этажа, и жителям буквально приходилось выходить через окна. По словам экспертов, количество осадков в первый месяц зимы составило 153% от обычной нормы. На смену затяжным снегопадам пришли трескучие морозы – в Москве ночные температуры опустились ниже -20°C.

Снежный коллапс привел к сбоям в работе транспорта, нарушению электроснабжения и к угрозе обморожений для россиян, при этом на предстоящие выходные снова прогнозируют мощную волну осадков.

В ходе брифинга будут рассмотрены следующие вопросы:

Чем вызваны аномальные снегопады?

Ждать ли нового сильного снегопада в эти выходные?

Ожидаются ли в феврале новые морозные рекорды?

Может ли текущая зима стать самой суровой за последние годы?

В каких регионах ожидаются погодные аномалии?

