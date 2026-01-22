Презентация мультиформатного международного проекта «Неизвестный 100», посвященного памяти русского художника Эрнста Неизвестного

23.01.2026 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг российского искусствоведа, советника директора музея Дома русского зарубежья им. Александра Солженицына, почетного академика РАХ, основательницы и владелицы галереи Веллум Любови Агафоновой с презентацией мультиформатного международного проекта "Неизвестный 100", посвященного памяти русского художника Эрнста Неизвестного.



В 2025 году исполнилось 100 лет со дня рождения мастера – художника, фронтовика, офицера и кавалера боевых наград - Эрнста Иосифовича Неизвестного (1935-2016). Агафонова стала куратором мультиформатного международного мультимедийного проекта «Неизвестный 100» в память об этом харизматичном человеке. Масштабная экспозиция завершает празднования 80-летия Победы, подчёркивая вклад Неизвестного не только в искусство, но и в историю. Экспозиция на данный момент представлена в Третьяковке, а скоро будет представлена и в МГИМО.



В ходе брифинга Любовь Агафонова расскажет:



Как удалось собрать коллекцию художника Эрнста Неизвестного?

Что хочет показать именно этой коллекцией художника?

Как находит забытые имена художников?

Сложно ли договариваться с коллекционерами?

Почему сегодня обычной выставки недостаточно, и организаторы обращаются к визуальной составляющей?

Как изменилась стоимость подобных работ за последние 5 лет?

В чем разница в работе куратора в коммерческой галерее и в государственном музее?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.



Начало в 15:00



Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:



8 903 594 54 37



Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

