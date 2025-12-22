Юрист констатировала, что наличие детей не укрепляет брак

«Ни одного мужчину не удержало наличие пятерых детей, у нас есть огромное количество примеров. Ни одну женщину это не удержало. Напротив, есть истории, когда люди живут в домашнем насилии, абьюзивных отношениях. Эта прекрасная установка о том, что дети должны воспитываться в семье, приводит к тому, что дети воспитываются в насилии. Они уже никогда не будут здоровыми личностями. Я настаиваю, что здоровые личности воспитывают здоровых личностей. Как бы это ни было страшно, нельзя сохранять семью в ситуации, где одному хорошо и один доминирует, а другим плохо. Когда ко мне приходят женщины и говорят, что им ничего не надо, они просто счастливы, что дома теперь можно спокойно разговаривать и не надо прятаться по углам, это страшно. Да, иногда дети сохраняют семью, но только в тех ситуациях, когда оба родителя думают об интересах детей. Так, к сожалению, происходит не всегда», - отметила она.

Ранее руководитель ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» Наталья Завьялова также сообщила «Радиоточке НСН», что женщины, столкнувшиеся с домашним насилием, часто могут вновь возвращаться в деструктивные отношения или вновь встречают тирана.

