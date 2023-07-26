28.07.2023 в 10:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Быть или не быть закону о блогерах?»
Налоговая взялась за Ольгу Бузову и Егора Крида: в обновленном «черном списке» более 100 блогеров и артистов. Глава СК Александр Бастрыкин допустил, что в России могут быть инициированы новые уголовные дела о неуплате налогов в отношении популярных блогеров. Чтобы этого не произошло, они должны лишь соблюдать закон.
Сейчас в России расследуется несколько громких дел в отношении блогеров, которые, по версии следствия, недоплатили налогов на солидные суммы. На данный момент в России отсутствует единый подход к налогообложению блогеров. Каждый конкретный инфлюенсер самостоятельно решает, как именно он отчитывается о доходах перед государством.
На этом фоне группа депутатов Госдумы собирается коллективно внести законопроект о добровольной регистрации блогеров как СМИ. На базе Ассоциации блогеров и агентств планируется создать саморегулируемую организацию рынка инфлюенс–маркетинга. Инициативу поддержали в администрации президента РФ. Ожидается, что этот законопроект конкретизирует понятие «блогер», определит права и обязанности для этой категории граждан, а также даст им возможность зарегистрироваться в качестве СМИ.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Кем на сегодняшний день является блогер?
- Каким образом государство планирует контролировать блогеров?
- Приравняют ли блогеров к журналистам?
- Выделят ли блогеров в отдельную профессию?
- На каких платформах сегодня блогеры могут развивать свой личный бренд?
Участники пресс-конференции:
- Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов;
- Первый заместитель председателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ Александр Малькевич.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 10:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
+7 903 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8