28.07.2023 в 10:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Быть или не быть закону о блогерах?»

Налоговая взялась за Ольгу Бузову и Егора Крида: в обновленном «черном списке» более 100 блогеров и артистов. Глава СК Александр Бастрыкин допустил, что в России могут быть инициированы новые уголовные дела о неуплате налогов в отношении популярных блогеров. Чтобы этого не произошло, они должны лишь соблюдать закон.

Сейчас в России расследуется несколько громких дел в отношении блогеров, которые, по версии следствия, недоплатили налогов на солидные суммы. На данный момент в России отсутствует единый подход к налогообложению блогеров. Каждый конкретный инфлюенсер самостоятельно решает, как именно он отчитывается о доходах перед государством.

На этом фоне группа депутатов Госдумы собирается коллективно внести законопроект о добровольной регистрации блогеров как СМИ. На базе Ассоциации блогеров и агентств планируется создать саморегулируемую организацию рынка инфлюенс–маркетинга. Инициативу поддержали в администрации президента РФ. Ожидается, что этот законопроект конкретизирует понятие «блогер», определит права и обязанности для этой категории граждан, а также даст им возможность зарегистрироваться в качестве СМИ.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Кем на сегодняшний день является блогер?

Каким образом государство планирует контролировать блогеров?

Приравняют ли блогеров к журналистам?

Выделят ли блогеров в отдельную профессию?

На каких платформах сегодня блогеры могут развивать свой личный бренд?

Участники пресс-конференции:

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов;

Первый заместитель председателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ Александр Малькевич.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 10:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



