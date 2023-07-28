«Только этика!»: В Госдуме рассказали, как можно регулировать блогосферу

При этом, по его словам, СРО может быть полезна для обучения в этой области.

«Кроме того, СРО может быть полезна для обучения. Все уже примерно понимают, что такое блогосфера, отрасль есть, а образования нет. И здесь вопрос не в правильной расстановке запятых. Речь о бухгалтерии и о законах, которые касаются блогеров. Здесь не может быть дипломов государственного образца, но какие-то короткие курсы возможны. СРО могла бы найти нишу в этом. И государственная поддержка такой работы должна быть», - резюмировал Кирьянов.

Telegram-канал Mash сообщил, что блогера Валентина Петухова по подозрению в неуплате налогов в ближайшее время проверит налоговая. Валентин Петухов, известный под псевдонимом Wylsacom сообщил «Радиоточке НСН», что сотрудники налоговой службы не присылали никаких новых запросов и постановлений. Он удивился слухам о возможной проверке и отметил, что его команда работает согласно российскому законодательству.



