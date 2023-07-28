«Только этика!»: В Госдуме рассказали, как можно регулировать блогосферу
Артем Кирьянов объяснил последствия создания саморегулируемой организации СРО) для блогеров.
Саморегулируемая организация не сможет решить все вопросы блогосферы, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.
«Закон о СМИ дает особый статус журналисту, зачем это блогеру, который не работает как журналист? Это не нужно. Это дополнительное контрольное бремя для них также. Обсуждался вопрос саморегулирования. Да, саморегулируемая организация (СРО) для блогеров может быть в силу закона. Если мы формулируем, что СРО в этой отрасли необходима, она может появиться. Но для чего она может появиться? Чтобы это был некий знак качества? Нет. Чтобы это была самоцензура, фильтр контента? Тоже нет, так это не работает. Будут выработаны какие-то запреты? Тоже нет. Этическое саморегулирование – да. Были подходы к созданию кодекса этики блогеров. Объединить все многообразие блогеров можно только на общих правилах этики. Сформулировать единое сообщество блогеров в стране не получится: кто-то пишет о политике, кто-то что-то показывает для детей, кто-то зарабатывает на узких форматах», - рассказал он.
При этом, по его словам, СРО может быть полезна для обучения в этой области.
«Кроме того, СРО может быть полезна для обучения. Все уже примерно понимают, что такое блогосфера, отрасль есть, а образования нет. И здесь вопрос не в правильной расстановке запятых. Речь о бухгалтерии и о законах, которые касаются блогеров. Здесь не может быть дипломов государственного образца, но какие-то короткие курсы возможны. СРО могла бы найти нишу в этом. И государственная поддержка такой работы должна быть», - резюмировал Кирьянов.
Telegram-канал Mash сообщил, что блогера Валентина Петухова по подозрению в неуплате налогов в ближайшее время проверит налоговая. Валентин Петухов, известный под псевдонимом Wylsacom сообщил «Радиоточке НСН», что сотрудники налоговой службы не присылали никаких новых запросов и постановлений. Он удивился слухам о возможной проверке и отметил, что его команда работает согласно российскому законодательству.
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