Депутат Кирьянов предложил создать налоговое приложение для блогеров

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН предложил создать отдельное налоговое приложение для блогеров по примеру с приложением «Мой налог».

«Что касается того, как законодательство будет соотноситься с реальностью. Писать рамочные, непонятно как применяемые законы, наверное, не надо. Нужно увязывать их с практикой. Есть мобильное приложение «Мой налог» для самозанятых, по которому они могут оплачивать свой налог, ни разу не приходя в налоговую. Я предлагаю мобильное приложение «Мой блог», которое будет работать по таким же принципам, не забивая голову людям, которые зарабатывают в интернете. С помощью этого приложения они зафиксируют свой блог, свои доходы», - рассказал он.

Кирьянов отметил, что обратится с идеей в Минцифры и Роскомнадзор.