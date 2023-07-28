Депутат Кирьянов предложил создать налоговое приложение для блогеров
Депутат считает, что блогер может взаимодействовать с государством по необходимым вопросам в приложении «Мой блог».
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН предложил создать отдельное налоговое приложение для блогеров по примеру с приложением «Мой налог».
«Что касается того, как законодательство будет соотноситься с реальностью. Писать рамочные, непонятно как применяемые законы, наверное, не надо. Нужно увязывать их с практикой. Есть мобильное приложение «Мой налог» для самозанятых, по которому они могут оплачивать свой налог, ни разу не приходя в налоговую. Я предлагаю мобильное приложение «Мой блог», которое будет работать по таким же принципам, не забивая голову людям, которые зарабатывают в интернете. С помощью этого приложения они зафиксируют свой блог, свои доходы», - рассказал он.
Кирьянов отметил, что обратится с идеей в Минцифры и Роскомнадзор.
«Приложение должно синхронизироваться с маркировкой рекламы, которая сейчас вводится. Это приложение должно исключать все остальные вопросы государства – всё, блогер не должен будет еще как-то с государством взаимодействовать. Думаю, что в ближайшей перспективе я обращусь с соответствующим письмом в Минцифры и Роскомнадзор, чтобы понять, как органы исполнительной власти это видят. Блогеры – навсегда, они никуда не исчезнут. И мобильное приложение, которое в два клика позволяет блогеру стать официальным налогоплательщиком – это полезно», - резюмировал он.
Ранее сообщалось, что блогера Валентина Петухова по подозрению в неуплате налогов в ближайшее время проверит налоговая. Валентин Петухов, известный под псевдонимом Wylsacom сообщил «Радиоточке НСН», что сотрудники налоговой службы не присылали никаких новых запросов и постановлений. Он удивился слухам о возможной проверке и отметил, что его команда работает согласно российскому законодательству.
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