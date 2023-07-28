Депутат Кирьянов представил три варианта налогообложения для блогеров
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике считает, что вводить для блогеров особую шкалу не нужно, но необходимо ориентироваться на заработок.
Для блогеров не нужно вводить особый режим налогообложения, уже есть три разных варианта для таких случаев, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.
«У нас есть три варианта для налогообложения людей, которые занимаются каким-то своим делом. Начнем с нижнего порога, сколько вы зарабатываете. Есть первый вариант - самозанятые: экспериментальный порядок НДФЛ, предполагающий сниженную ставку в 4-6% при доходе до 2,4 млн рублей в год (до 200 тысяч в месяц). Второй вариант – упрощенная система налогообложения: блогеры используют УСН, и тогда ставка 6%, если доход до 150 млн в год, 8% - если до 20 млн в год. И после 200 млн в год «упрощенка» заканчивается, остальные переходят на общую систему налогообложения. Вносить в Налоговый кодекс какие-то изменения, связанные с деятельностью блогеров – методически неправильно. Чем блогер отличается от любого другого бизнесмена/ юрлица в части зарабатывания денег, непонятно. В части налогообложения надо отталкиваться от того, что есть», - объяснил он.
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Киряьнов также считает, что особый код ОКВЭД для блогеров не поменяет ситуацию с платежами.
«Говорят, что якобы для блогеров нужен особый код ОКВЭД. Реальная ситуация от этого не изменится! Это важно только для статистики. Мне кажется, что в реальности это не повлияет ни на жизнь самих блогеров, ни на понимание государства, чем они занимаются. Можно принимать, можно не принимать – без разницы», - заключил он.
Telegram-канал Mash сообщил, что блогера Валентина Петухова по подозрению в неуплате налогов в ближайшее время проверит налоговая. Валентин Петухов, известный под псевдонимом Wylsacom сообщил «Радиоточке НСН», что сотрудники налоговой службы не присылали никаких новых запросов и постановлений. Он удивился слухам о возможной проверке и отметил, что его команда работает согласно российскому законодательству.
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