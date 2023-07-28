В Госдуме призвали разрешить блогерам с 14 лет совершать юридические операции
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике отметил, что в 14 лет у человека уже есть паспорт и он может вести деятельность в блоге самостоятельно.
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН призвал разрешить становиться официальными блогерами со всеми юридическими операциями с 14 лет.
«Предлагаю возраст блогеров для целей налогообложения, для целого ряда юридических операций опустить до 14 лет. Не надо ждать 18 лет… Как паспорт даем человеку, так человек мог бы осуществлять блогерскую деятельность отдельно от родителей и опекунов, если они самостоятельные», - отметил он.
Саморегулируемая организация не сможет решить все вопросы блогосферы, заявил ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru