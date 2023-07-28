«Военкор онлайн?»: В России призвали регулировать работу блогеров на период СВО

Первый заместитель председателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ Александр Малькевич в пресс-центре НСН призвал регулировать работу блогеров на период спецоперации.

«Безусловно, тематика работы блогеров в ситуации СВО требует отдельного регулирования. Я с ужасом прочитал на днях, что одна политическая партия объявила о старте «Школы молодого военкора». Что за бред-то? Какой «молодой военкор онлайн»? Среди учителей есть заслуженные товарищи, работающие в том числе в ДНР. Слушатель курс прослушает, всё запишет, но он что, после этого станет военкором, что ли? Это из той же серии, что продавцы «успешного успеха» будут говорить: «Встань, брось костыли и иди!» С бумажкой курса «молодого военкора онлайн» человек что, на фронт поедет? Он кого там будет представлять? У нас этих военблогеров развелось…Которые любят не искусство в себе, а себя в искусстве. Типа смотрите, какой я красивый стою на передовой, вокруг меня все стреляют, а я видосы снимают, а потом у себя в телеграм-канале публикую всякую ахинею, которая способствует разгону фейков. Это тоже должно регулироваться!», - объяснил он.

Саморегулируемая организация не сможет решить все вопросы блогосферы, заявил ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

