«Вопли о свободе слова»: В ОП призвали отказаться от анонимности в интернете

В условиях информационной войны против России анонимность в интернете недопустима, заявил первый заместитель председателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ Александр Малькевич в пресс-центре НСН.

«Поддерживаю деанонимизацию в интернете. Чего мы ждем, сопли жуем? У нас полтора года идет в отношении нас война, тотальная информационная война, а у нас до сих пор аноним торжествует. И каждый раз мы говорим, что нужно проходить авторизацию хотя бы по мобильному телефону, начинаются вопли о том, что это наступление на свободу слова. Какая свобода слова? Свобода оскорблять? Анонимы распространяют клевету, по сетевой травле Россия на первом месте. С этим надо завязывать», - рассказал он.

Саморегулируемая организация не сможет решить все вопросы блогосферы, заявил ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

