Депутат Кирьянов: Отдельного закона о блогерах не будет

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН объяснил, что отдельного закона о блогерах не будет, но нужны изменения в законодательстве.

«Самостоятельный закон о блогерах мы вряд ли примем, но будут внесены изменения в действующее законодательство. Сегодня статус блогера никак законодательно не регулируется. Кто-то думает, что блогер – это человек из YouTube, кто-то думает, что блогер – это ведущий Telegram-канала, кто-то думает, что блогеры – это все люди, которые есть в соцсетях. Но важно определить для целей законодательства, для целей налогообложения, что такое блогер. Как это связано не только с вопросами контента, но и с зарабатыванием денег. Сегодня к ряду блогеров имеются вопросы у налоговых служб», - объяснил он.

Налоговая взялась за Ольгу Бузову и Егора Крида: в обновленном «черном списке» более 100 блогеров и артистов. Глава СК Александр Бастрыкин допустил, что в России могут быть инициированы новые уголовные дела о неуплате налогов в отношении популярных блогеров. Сейчас в России расследуется несколько громких дел в отношении блогеров, которые, по версии следствия, недоплатили налогов на солидные суммы. На этом фоне группа депутатов Госдумы собирается коллективно внести законопроект о добровольной регистрации блогеров как СМИ.

