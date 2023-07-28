«Нарядные и богатые»: В ОП призвали уравнять всех блогеров перед законом

Первый заместитель председателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ Александр Малькевич в пресс-центре НСН призвал уравнять всех блогеров перед законом.

«Речь идет о том, чтобы навести порядок, уравнять всех в правах, перед законом. А то у нас получается, что одни все в белом, красивые, нарядные, богатые, неподконтрольные, которые публикуют картинки о том, как они на Ferrari рассекают. А другие реальные журналисты рассказывают о том, как в дальних уголках жизнь кипит. Пусть какой-нибудь блогер доедет до удаленных мест, вглубь. Мы тонем в треш-контенте, мы позволяем сами засорять наше информационное поле. Светлое и хорошее надо поддерживать», - рассказал он.

Саморегулируемая организация не сможет решить все вопросы блогосферы, заявил ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

