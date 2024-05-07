13.05.2024 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Булгаков Фест 2024. Как отметят 133 день рождения великого российского писателя?»

Булгаков Фест впервые состоялся 15 мая 2023 года, в день рождения Михаила Булгакова. В этом году Музей выйдет за рамки однодневного проведения фестиваля и презентует четырехдневную программу мероприятий. Основной темой Булгаков Фест 2024 года станет стиль Михаила Булгакова: в жизни, творчестве, гастрономических предпочтениях и на отдыхе. С 15 по 18 мая в Музее и на площадках партнеров состоятся открытия выставок, пройдут кураторские и авторские экскурсии, лекции, спектакли, иммерсивы, онлайн-премьеры и многое другое. Отдельная программа ожидает пассажиров метрополитена. К фестивалю присоединился проект «Музыка в метро». А в магазинах и ресторанах, которые также присоединились к фестивалю, подготовили специальное меню по мотивам произведений Михаила Булгакова и авторский коктейль.

В ходе пресс-конференции, участники расскажут более подробную программу предстоящего фестиваля:

Экскурсии, лекции, спектакли. Каким будет Булгаков Фест 2024?

Где можно попробовать авторский коктейль «Воланд»?

Какими были гастрономические предпочтения Булгакова?

Что за квест «Столица в чат-боте» по маршруту от Триумфальной площади до Пречистенки и какие подарки ждут участников?

Участники пресс-конференции:

Директор ГБУК г. Москвы «Музей М.А. Булгакова» Валентина Агафонова;

Арт-директор кинотеатра «Иллюзион» Антон Куприянов;

Директор «Дом Гоголя — мемориальный музей и научная библиотека» Вера Викулова;

Заведующий литературной частью Московского молодёжного театра Вячеслава Спесивцева Павел Великанов.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

