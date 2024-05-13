Стала известна программа «Булгаков Фест 2024» к 133-летию писателя
В рамках фестиваля «Булгаков Фест» будет организовано две выставки, посвященных стилю Михаила Булгакова, рассказала НСН директор Музея М.А. Булгакова Валентина Агафонова
В рамках фестиваля «Булгаков Фест» можно будет посетить две выставки, посвященных писателю, а также попробовать специальный кофе с миндальным коржиком, рассказала в пресс-центре НСН директор Музея М.А. Булгакова Валентина Агафонова.
«Совместно с журналом Men Today мы организовали выставку, которая будет посвящена стилю Булгакова и будет называться «Фрак или черный пиджак». В рамках фестиваля будет открыто две выставки. Вторая - «Булгаков на Садовой», которая будет посвящена первым годам жизни писателя в Москве», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, на «Булгаков Фесте» будет обсуждаться стиль писателя как в жизни и творчестве, так и в гастрономических предпочтениях.
«В рамках фестиваля мы в целом говорим про стиль Булгакова: в жизни, в творчестве, в гастрономических предпочтениях, что сейчас очень интересует публику, нас эта тема волнует, мы стараемся её развивать. Говоря о гастрономических предпочтениях Михаила Булгакова, стоит отметить, что в культурно-историческом контексте кухни дореволюционной России и советской России - две разные кухни. Можно узнать, что в первой половине 20-х Булгаков любил жареные котлеты, а десерт из замороженной клубники он называл «дрянью ужасной». О гастрономической истории мы будем говорить вместе с «Азбукой вкуса». До конца мая у них будет спецпредложение - кофе и миндальный коржик, навеянный двумя произведениями Булгакова», - отметила Агафонова.
Фестиваль впервые состоялся 15 мая 2023 года, в день рождения российского писателя Михаила Булгакова. В этом году Музей организует четырехдневную программу мероприятий, отмечает «Радиоточка НСН».
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