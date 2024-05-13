Стала известна программа «Булгаков Фест 2024» к 133-летию писателя

По ее словам, на «Булгаков Фесте» будет обсуждаться стиль писателя как в жизни и творчестве, так и в гастрономических предпочтениях.



«В рамках фестиваля мы в целом говорим про стиль Булгакова: в жизни, в творчестве, в гастрономических предпочтениях, что сейчас очень интересует публику, нас эта тема волнует, мы стараемся её развивать. Говоря о гастрономических предпочтениях Михаила Булгакова, стоит отметить, что в культурно-историческом контексте кухни дореволюционной России и советской России - две разные кухни. Можно узнать, что в первой половине 20-х Булгаков любил жареные котлеты, а десерт из замороженной клубники он называл «дрянью ужасной». О гастрономической истории мы будем говорить вместе с «Азбукой вкуса». До конца мая у них будет спецпредложение - кофе и миндальный коржик, навеянный двумя произведениями Булгакова», - отметила Агафонова.

Фестиваль впервые состоялся 15 мая 2023 года, в день рождения российского писателя Михаила Булгакова. В этом году Музей организует четырехдневную программу мероприятий, отмечает «Радиоточка НСН».

