Завлит театра Спесивцева анонсировал «Онегина» к фестивалю «Красная площадь»
Завлит театра Спесивцева Павел Великанов в эфире НСН выразил надежду, что в театре в скором времени появится постановка по произведению Михаила Булгакова.
Заведующий литературной частью Московского молодёжного театра Вячеслава Спесивцева Павел Великанов рассказал в пресс-центре НСН, что постановка «Евгений Онегин» получилась интерактивной и легкой.
«В рамках книжного фестиваля «Красная площадь» мы подготовили прекрасный музыкальный спектакль «Евгений Онегин», как бы это странно ни звучало. Спектакль интересный, легкий и интерактивный. Уже давным-давно в рядах классиков через запятую перечисляют Гоголя, Пушкина, Булгакова, Толстого. Нужно любыми способами привлекать молодежь к искусству. Я думаю, в скором времени наши руки дотянутся и до самого Булгакова», - сказал собеседник НСН.
Ранее в сети книжных магазинов «Читай-город» рассказали «Радиоточке НСН», что любимыми произведениями российских школьников являются «Преступление и наказание» Федора Достоевского и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.
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