Коктейль «Воланд» и коржик: Где в Москве можно будет попробовать «булгаковское» меню
13 мая 202414:31
Александра Веснина
Директор Музея М.А. Булгакова Валентина Агафонова рассказала НСН, что в ресторане на Патриарших прудах можно будет попробовать коктейль «Воланд».
Директор Музея М.А. Булгакова Валентина Агафонова в пресс-центре НСН рассказала, где в Москве можно будет попробовать блюда, связанные с российским писателей Михаилом Булгаковым.
«Кофе и миндальный коржик будут подавать в «Азбуке вкуса» на Арбате, 54 и в доме на Пречистенке, 24/1, который известен по повести «Собачье сердце», где жил профессор Преображенский. В ресторане «Зойка» на Патриарших прудах можно будет попробовать коктейль «Воланд». В ресторане «ЦДЛ» будет запущено специальное булгаковское меню, мы его вместе активно готовим», - сказала собеседница НСН.
Ранее Агафонова рассказала в пресс-центре НСН, что в первой половине 1920-х годов Булгаков любил жареные котлеты, а десерт из замороженной клубники он называл «дрянью ужасной», отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru