Арт-директор «Иллюзиона»: «Мастер и Маргарита» продолжит пользоваться успехом

Арт-директор кинотеатра «Иллюзион» Антон Куприянов в эфире НСН выразил мнение, что новая экранизация романа «Мастер и Маргарита» продолжит пользоваться успехом у зрителей даже спустя долгое время после премьеры.

Фильм Михаила Локшина по книге российского писателя Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» интересен зрителям даже спустя почти четыре месяца проката, заявил в пресс-центре НСН арт-директор кинотеатра «Иллюзион» Антон Куприянов.

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«Новый фильм «Мастер и Маргарита» пользовался успехом, пользуется и будет пользоваться, он до сих пор в репертуаре кинотеатра «Иллюзиона». Мнения по поводу этого фильма возникли полярные, но тем интереснее и само произведение, и его просмотр и пересмотр», - сказал собеседник НСН.

Ранее советский и российский актер театра и кино, народный артист России Александр Галибин, сыгравший роль Мастера в легендарном мини-сериале «Мастер и Маргарита» 2005 года Владимира Бортко, рассказал НСН, что новая экранизация связана с романом Булгакова только персонажами, а остальное - полет фантазии режиссера картины, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Кадр из фильма "Мастер и Маргарита"
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