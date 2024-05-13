Директор музея Булгакова анонсировала квест в честь дня рождения писателя

Ребенок, пострадавший накануне при обстреле Белгорода, доставлен на лечение в Москву Предприниматели установят пять вендинговых аппаратов в Воронцовском парке В Москве завершается строительство трех станций новой Троицкой линии метро Жители Москвы стали активней пользоваться сервисами портала mos.ru Свыше тысячи экскурсий провели для столичных девятиклассников в колледжи и на предприятия города