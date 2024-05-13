Директор музея Булгакова анонсировала квест в честь дня рождения писателя
13 мая 202413:18
Александра Веснина
В день рождения Михаила Булгакова организуют квест, победители которого получат призы, заявила НСН директор Музея М.А. Булгакова Валентина Агафонова.
Директор Музея М.А. Булгакова Валентина Агафонова в пресс-центре НСН рассказала, что 30 победителей квеста, организуемого в рамках фестиваля «Булгаков Фест», получат призы.
«В рамках фестиваля «Булгаков Фест» мы планируем офлайн- и онлайн-квест, который будет называться «Столица в чат-боте» по аналогии с очерками Булгакова «Столица в блокноте». Квест будет представлять из себя маршрут от Триумфальной площади до Пречистенки, несколько вопросов, путь с остановками у наших партнеров, а также призовой фонд. Чат-бот заработает 15 мая, в течение четырех дней можно будет пройти этот квест. Потом мы подведем итоги, назовем 30 победителей и наградим их», - сказала собеседница НСН.
Фестиваль впервые состоялся 15 мая 2023 года, в день рождения российского писателя Михаила Булгакова. В этом году Музей организует четырехдневную программу мероприятий, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru