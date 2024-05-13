«Печатная книга жива»: Директор Дома Гоголя рассказала о будущем библиотек
13 мая 202415:09
Александра Веснина
Люди ходят в библиотеки за печатными книгами, библиотеки живут полноценную жизнь, заявила НСН Вера Викулова.
Библиотека живет полноценной и насыщенной жизнью, люди идут за печатной книгой, заявила в пресс-центре НСН директор «Дом Гоголя — мемориальный музей и научная библиотека» Вера Викулова.
«Не нужно пугаться того, что сегодня у нас все очень быстро: что издаются комиксы, которые есть даже в библиотеках, что люди хотят получить выжимку сведений о писателе. Подчас нам нужно дать продукцию, которую хотят от нас получить, но при этом нужно обязательно добавлять развивающее начало, которое дают наши учреждения. Мы сеем эти зерна к более глубокому изучению литературы. Что касается библиотеки, во многие библиотеки, особенно в те, которые расположены в спальных районах, люди идут за печатной книгой, чтение печатных книг возрастает. Это происходит не только из-за школьной программы, это также обусловлено новинками, которые быстро достигают книжных полок, люди хотят почитать газеты и журналы, свежую переводику. Печатная книга остается, она важна. Библиотека живет полноценной и насыщенной жизнью, она развивается», - сказала собеседница НСН.
Ранее в сети книжных магазинов «Читай-город» рассказали «Радиоточке НСН», что любимыми произведениями российских школьников являются «Преступление и наказание» Федора Достоевского и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Новак заявил, что Россия газифицирована на 74%
- Зюганов назвал процедуру утверждения кабмина «оздоравливающей»
- Экс-министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев получил 24 года колонии
- Володин: Обучение в учреждениях среднего образования должно быть бесплатным
- Суд арестовал подозреваемого по делу об отравлении наркотиками в Астрахани
- Пасечник: Три человека погибли в результате удара ВСУ по Краснодону
- СМИ: Сменщиком «Газпрома» на европейском рынке стал норвежский Equinor
- В Краснодарском крае выпал град
- СМИ: Роскомнадзор потребовал TikTok отчитаться о соблюдении законодательства
- СМИ: ВСУ перебрасывают в Харьковскую область дополнительные резервы
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru