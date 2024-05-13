«Печатная книга жива»: Директор Дома Гоголя рассказала о будущем библиотек

Люди ходят в библиотеки за печатными книгами, библиотеки живут полноценную жизнь, заявила НСН Вера Викулова.

Библиотека живет полноценной и насыщенной жизнью, люди идут за печатной книгой, заявила в пресс-центре НСН директор «Дом Гоголя — мемориальный музей и научная библиотека» Вера Викулова.

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«Не нужно пугаться того, что сегодня у нас все очень быстро: что издаются комиксы, которые есть даже в библиотеках, что люди хотят получить выжимку сведений о писателе. Подчас нам нужно дать продукцию, которую хотят от нас получить, но при этом нужно обязательно добавлять развивающее начало, которое дают наши учреждения. Мы сеем эти зерна к более глубокому изучению литературы. Что касается библиотеки, во многие библиотеки, особенно в те, которые расположены в спальных районах, люди идут за печатной книгой, чтение печатных книг возрастает. Это происходит не только из-за школьной программы, это также обусловлено новинками, которые быстро достигают книжных полок, люди хотят почитать газеты и журналы, свежую переводику. Печатная книга остается, она важна. Библиотека живет полноценной и насыщенной жизнью, она развивается», - сказала собеседница НСН.

Ранее в сети книжных магазинов «Читай-город» рассказали «Радиоточке НСН», что любимыми произведениями российских школьников являются «Преступление и наказание» Федора Достоевского и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.

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