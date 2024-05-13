«Прототип Мастера»: Директор дома Гоголя рассказала о роли писателя в биографии Булгакова
Михаил Булгаков называл Николая Гоголя своим учителем, внешность Гоголя легла в основу внешности Мастера из романа «Мастер и Маргарита», заявила НСН директор «Дом Гоголя — мемориальный музей и научная библиотека» Вера Викулова.
Директор «Дом Гоголя — мемориальный музей и научная библиотека» Вера Викулова в пресс-центре НСН заявила, что творчество писателя Николая Гоголя оказало знаковое влияние на Михаила Булгакова.
«Великого мастера и драматурга Николая Гоголя и классика русской литературы Михаила Булгакова объединяет очень многое. Булгаков называл Гоголя своим учителем. Он говорит: «Учитель, накрой меня своей чугунной шинелью». Эта цитата хорошо известна. Писатели соприкасались и творческими моментами. Можно сказать, что творчество Гоголя является знаковым и ключевым, обозначающим писательское кредо Булгакова. Мы видим соприкосновение его произведений с Гоголем. Так, внешность Мастера из романа «Мастер и Маргарита» очень похожа на внешность самого Гоголя. Там же цитата: «Рукописи не горят». Мы видим, что эти грани плотно соприкасаются, это притяжение закономерно», - сказала собеседница НСН.
Ранее директор Музея М.А. Булгакова Валентина Агафонова в пресс-центре НСН анонсировала квест в честь дня рождения писателя, напоминает «Радиоточка НСН».
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