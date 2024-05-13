Арт-директор «Иллюзиона» анонсировал «Парижанку» Чаплина в день рождения Булгакова

Арт-директор кинотеатра «Иллюзион» Антон Куприянов рассказал НСН, что в зрители смогут посмотреть фильм «Парижанка» с пленки под сопровождение живой музыки.

Арт-директор кинотеатра «Иллюзион» Антон Куприянов в пресс-центре НСН рассказал, что в этом году в рамках фестиваля «Булгаков Фест» в «Иллюзионе» покажут фильм «Парижанка» Чарльза Чаплина.

Стала известна программа «Булгаков Фест 2024» к 133-летию писателя
«Мы не ограничиваемся показом только экранизаций произведений Булгакова, мы также стараемся показать те фильмы, о которых так или иначе Булгаков отзывался в своих письмах или мемуарах. В этом году нас ждет объединение экскурсии и кинопоказа, гостей ждет путешествие по Москве, по булгаковским местам и местам из его произведений. Путешествие завершится в высотке на Котельнической набережной, где находится кинотеатр «Иллюзион». Там зрителей и экскурсантов будет ждать «Парижанка» образца 1923 года, которую снял не кто иной, как Чарльз Чаплин. Фильм немой, показывать мы его будем в советской прокатной копии из коллекции Госфильмофонда. Сопровождать этот показ будет наш постоянный пианист Сергей Аксенов. У зрителей будет возможность посмотреть кино с пленки в сопровождении живой музыки», - сказал собеседник НСН.

Ранее директор Музея М.А. Булгакова Валентина Агафонова в пресс-центре НСН анонсировала квест в честь дня рождения писателя, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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