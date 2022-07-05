06.07.2022 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Появятся ли у блогеров авторские права?»

Совет блогеров при Совете Федерации предложил внести дополнения в Гражданский кодекс РФ (ГК РФ), расширив перечень объектов авторского права понятием «пользовательский контент». Копирование контента, который создают пользователи соцсетей набирает обороты, в основном, из-за роста популярности самих блогеров. В Совет блогеров все чаще обращаются пользователи, у которых украли контент. Определить заимствование может судебная экспертиза, но у большинства денег на нее нет. Если поправку примут, Россия станет одной из первых стран, признающих пользовательский контент объектом авторского права, подлежащего защите.

В ходе пресс-конференции участники расскажут:

Кто на законодательном уровне сегодня считается блогером?

Как сегодня регулируется «пользовательский контент» у блогеров?

Что изменит данная инициатива?

Каким образом блогер сможет доказать свое авторство?

Какое наказание будет ожидать плагиатчика?

Участники пресс-конференции:

Валерия Рытвина координатор секции по информационной политике и контентному анализу экспертного совета при комитете совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре совета Федерации федерального собрания РФ (Совета блогеров), юрист, соавтор инициативы;

координатор секции по информационной политике и контентному анализу экспертного совета при комитете совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре совета Федерации федерального собрания РФ (Совета блогеров), юрист, соавтор инициативы; Елена Гринь к.ю.н., доцент, зам.заведующего кафедрой интеллектуальных прав Университета имени ОЕ Кутафина (МГЮА), член Центрального штаба ОНФ, член НКС Суда по интеллектуальным правам;

к.ю.н., доцент, зам.заведующего кафедрой интеллектуальных прав Университета имени ОЕ Кутафина (МГЮА), член Центрального штаба ОНФ, член НКС Суда по интеллектуальным правам; Юлия Дубинина наставник Всероссийского проекта Топ-блог, платформы Россия страна возможностей; член секции по информационной политике и контентному анализу экспертного совета при комитете совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре Совета Федерации РФ.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

