«Серьезная профессия»: В России предложили ввести законное понятие блогера

«Именно эта инициатива позволит сделать первый шаг к получению правового статуса блогера, потому что сегодня блогеры оказывают эти услуги абсолютно легально. Почти у всех блогеров открыты счета ИП, вы попробуйте перевести большие суммы на карты банков, ее заблокируют. Деятельности для них сегодня не предусмотрено. Мы выступаем первыми инициаторами, чтобы определить, кто такие блогеры. Включение соответствующего ОКВЭДа позволит соблюсти баланс интересов отрасли и государства. Люди воспринимают блогеров, как нечто несерьезное, но у нас эксперты с многомиллионной аудитории», - отметила она.

Ранее Совет блогеров при Совете Федерации предложил внести дополнения в Гражданский кодекс РФ (ГК РФ), расширив перечень объектов авторского права понятием «пользовательский контент». В Совет блогеров все чаще обращаются пользователи, у которых украли контент. Если поправку примут, Россия станет одной из первых стран, признающих пользовательский контент объектом авторского права, подлежащего защите.

