«Против фейков»: Как блогерский контент меняет жизнь людей

Член НКС Суда по интеллектуальным правам Елена Гринь отметила, что лидеры мнений рассказывают гражданам об их правах и привилегиях в понятной форме. 

Блогеры зачастую делают жизнь людей проще, рассказывая о важных вещах в различных областях, заявила член Центрального штаба ОНФ, член НКС Суда по интеллектуальным правам Елена Гринь в пресс-центр НСН.

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«Лидеры мнений во многих странах и уже у нас являются важными с точки зрения просвещения граждан. Например, если взять наше юридическое направление, мы гражданам рассказываем об их правах. Когда у нас принимались поправки в законодательство о фейках, много было неверной информации даже от самих юристов. Опять же – те же льготы на поступление в вуз, не все знают об этом, это очень актуально, многие не знают о своих привилегиях и правах. Блогеры рассказывают об этом на понятном языке», - рассказала она.

Блогеры осуществляют легальную предпринимательскую деятельность, которую необходимо внести в официальный список, заявила ранее координатор секции по информационной политике и контентному анализу Совета блогеров при Совете Федерации, юрист, соавтор инициативы Валерия Рытвина в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаконопроектыБлогеры
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