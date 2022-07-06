«Против фейков»: Как блогерский контент меняет жизнь людей

«Лидеры мнений во многих странах и уже у нас являются важными с точки зрения просвещения граждан. Например, если взять наше юридическое направление, мы гражданам рассказываем об их правах. Когда у нас принимались поправки в законодательство о фейках, много было неверной информации даже от самих юристов. Опять же – те же льготы на поступление в вуз, не все знают об этом, это очень актуально, многие не знают о своих привилегиях и правах. Блогеры рассказывают об этом на понятном языке», - рассказала она.

Блогеры осуществляют легальную предпринимательскую деятельность, которую необходимо внести в официальный список, заявила ранее координатор секции по информационной политике и контентному анализу Совета блогеров при Совете Федерации, юрист, соавтор инициативы Валерия Рытвина в пресс-центре НСН.

