«Воруют друг у друга»: Блогерам предложили законным путем защищать контент от плагиата

Соавтор инициативы Валерия Рытвина объяснила, что на данный момент любой инфопродукт эксперта в интернете не защищен на законодательном уровне. 

Информационные продукты экспертных блогеров сейчас не защищены законом, зачастую представители отрасли сталкиваются с плагиатом, заявила координатор секции по информационной политике и контентному анализу Совета блогеров при Совете Федерации, юрист, соавтор инициативы Валерия Рытвина в пресс-центре НСН.

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«Мы предлагаем закрепить понятие пользовательский контент, однако сюда относятся и песни, и музыка, и танцы. Все эти объекты уже существуют. Очень много инфопродуктов создают блогеры, мы сейчас не говорим про так называемых «инфоцыган». Это тот самый деструктивный контент, против которого мы выступаем. У экспертов есть свои продукты – курсы, марафоны, гайды, которые действительно создаются интеллектуальным трудом человека. Это то, что наиболее часто подпадает под нарушение авторских прав. Блогеры воруют у других блогеров контент, выдают это за свое. В таком случае даже не подать гражданский иск, потому что эти блогеры анонимные. Этот плагиат информационных продуктов очень часто встречается», - рассказала она.

Блогеры зачастую делают жизнь людей проще, рассказывая о важных вещах в различных областях, заявила ранее член Центрального штаба ОНФ, член НКС Суда по интеллектуальным правам Елена Гринь в пресс-центр НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Авторские ПраваБлогеры
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