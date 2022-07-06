«Танцует на камеру?» Эксперты предложили определение понятия «блогер»

Экспертные блогеры не рассказывают о своей жизни, а делятся важной профессиональной информацией, заявила наставник Всероссийского проекта Топ-блог, член секции по информационной политике и контентному анализу Совета блогеров при Совете Федерации Юлия Дубинина в пресс-центре НСН.

﻿{{related_post_z218i9U6A}}

«Сейчас понятие блогера это понятие собирательное, каждый для себя определяет этот понятийный аппарат по-разному. Для кого-то блогер – это вайнер, для кого-то «лайфстаил», для кого-то это человек, который танцует на камеру и больше ничего не делает. Как раз наша инициатив призвана определить понятие блогера так, как это есть на самом деле. То есть, это человек, который делает пользовательский контент, в том числе экспертный», - отметила она.

Блогеры зачастую делают жизнь людей проще, рассказывая о важных вещах в различных областях, заявила ранее член Центрального штаба ОНФ, член НКС Суда по интеллектуальным правам Елена Гринь в пресс-центр НСН.