«Танцует на камеру?» Эксперты предложили определение понятия «блогер»
Член секции по информационной политике и контентному анализу Совета блогеров при Совете Федерации Юлия Дубинина отметила, что любой человек, который делает пользовательский контент, может считаться блогером.
Экспертные блогеры не рассказывают о своей жизни, а делятся важной профессиональной информацией, заявила наставник Всероссийского проекта Топ-блог, член секции по информационной политике и контентному анализу Совета блогеров при Совете Федерации Юлия Дубинина в пресс-центре НСН.
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«Сейчас понятие блогера это понятие собирательное, каждый для себя определяет этот понятийный аппарат по-разному. Для кого-то блогер – это вайнер, для кого-то «лайфстаил», для кого-то это человек, который танцует на камеру и больше ничего не делает. Как раз наша инициатив призвана определить понятие блогера так, как это есть на самом деле. То есть, это человек, который делает пользовательский контент, в том числе экспертный», - отметила она.
Блогеры зачастую делают жизнь людей проще, рассказывая о важных вещах в различных областях, заявила ранее член Центрального штаба ОНФ, член НКС Суда по интеллектуальным правам Елена Гринь в пресс-центр НСН.
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