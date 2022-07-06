Творческий подход: Какой контент в интернете может считаться уникальным

«Есть уникальный контент, правило русского языка «жи/ши пиши с буквой и» это не уникальный контент, а если мы, например, придумали какое-то стихотворение, которое помогает детям запомнить правило русского языка, тогда это уже творческий характер труда. Тогда это охраняется авторским правом», - объяснила она.

Пользовательский контент должен принадлежать исключительно его автору вне зависимости от того, на каких платформах был создан, заявила ранее координатор секции по информационной политике и контентному анализу Совета блогеров при Совете Федерации, юрист, соавтор инициативы Валерия Рытвина в пресс-центре НСН.

