Творческий подход: Какой контент в интернете может считаться уникальным

Наставник Всероссийского проекта Топ-блог Юлия Дубинина отметила, что только уникальный контент может охраняться авторским правом. 

Наставник Всероссийского проекта Топ-блог, член секции по информационной политике и контентному анализу Совета блогеров при Совете Федерации Юлия Дубинина в пресс-центре НСН объяснила, какой контент в интернете может считаться уникальным.

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«Есть уникальный контент, правило русского языка «жи/ши пиши с буквой и» это не уникальный контент, а если мы, например, придумали какое-то стихотворение, которое помогает детям запомнить правило русского языка, тогда это уже творческий характер труда. Тогда это охраняется авторским правом», - объяснила она.

Пользовательский контент должен принадлежать исключительно его автору вне зависимости от того, на каких платформах был создан, заявила ранее координатор секции по информационной политике и контентному анализу Совета блогеров при Совете Федерации, юрист, соавтор инициативы Валерия Рытвина в пресс-центре НСН.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:БлогерыАвторские ПраваИнтернет
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