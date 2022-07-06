«Права блогеров»: Социальные сети и платформы не смогут претендовать на пользовательский контент
Валерия Рытвина объяснила, что сегодня возникают судебные споры по поводу авторских прав на контент.
Пользовательский контент должен принадлежать исключительно его автору вне зависимости от того, на каких платформах был создан, заявила координатор секции по информационной политике и контентному анализу Совета блогеров при Совете Федерации, юрист, соавтор инициативы Валерия Рытвина в пресс-центре НСН.
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«Возникают споры, когда создается контент на площадке социальной сети или на каком-нибудь хостинге – кому принадлежит это авторское право. Были уже прецеденты, когда суды по-разному выносили решения, отдавая часть авторских прав платформам и социальным сетям. Как раз новая поправка в закон позволит избежать подобного двоякого трактования и закрепит факт того, что пользовательский контент полностью принадлежит пользователю. Именно автор произведения вне зависимости от того, где он его создал, является правообладателем на сто процентов», - объяснила эксперт.
Экспертные блогеры не рассказывают о своей жизни, а делятся важной профессиональной информацией, заявила ранее наставник Всероссийского проекта Топ-блог, член секции по информационной политике и контентному анализу Совета блогеров при Совете Федерации Юлия Дубинина в пресс-центре НСН.
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