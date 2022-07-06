«Четыре правила»: Юристы рассказали, как правильно использовать фото из интернета

«Известные блогеры у нас активно судились по поводу фотографий. Их фотографии сегодня используют в запрещенной соцсети, во многих других. Есть отдельный прецедент, судебная практика о том, как вообще можно использовать фотографии. В социальных сетях мало кто об этом знает, есть четыре правила, когда вы используете фотографию без согласия автора: вы должны обязательно указать источник – даже если в Яндексе или где-то еще, указать автора, цель использования – личные цели, а также объективный объем цитируемости (не более трех фотографий одного блогера в материале)», - рассказала она.

Пользовательский контент должен принадлежать исключительно его автору вне зависимости от того, на каких платформах был создан, заявила ранее координатор секции по информационной политике и контентному анализу Совета блогеров при Совете Федерации, юрист, соавтор инициативы Валерия Рытвина в пресс-центре НСН.

