«Четыре правила»: Юристы рассказали, как правильно использовать фото из интернета

Член НКС Суда по интеллектуальным правам Елена Гринь отметила, что использовать фотографии из «Яндекса» можно и без согласия автора, но необходимо учесть ряд условий. 

Выкладывать фотографии других авторов в интернете можно, руководствуясь определенными правилами, заявила член Центрального штаба ОНФ, член НКС Суда по интеллектуальным правам Елена Гринь в пресс-центр НСН.

Творческий подход: Какой контент в интернете может считаться уникальным

«Известные блогеры у нас активно судились по поводу фотографий. Их фотографии сегодня используют в запрещенной соцсети, во многих других. Есть отдельный прецедент, судебная практика о том, как вообще можно использовать фотографии. В социальных сетях мало кто об этом знает, есть четыре правила, когда вы используете фотографию без согласия автора: вы должны обязательно указать источник – даже если в Яндексе или где-то еще, указать автора, цель использования – личные цели, а также объективный объем цитируемости (не более трех фотографий одного блогера в материале)», - рассказала она.

Пользовательский контент должен принадлежать исключительно его автору вне зависимости от того, на каких платформах был создан, заявила ранее координатор секции по информационной политике и контентному анализу Совета блогеров при Совете Федерации, юрист, соавтор инициативы Валерия Рытвина в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:Авторские ПраваИнтернетФотографииБлогеры
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