Юрист объяснила, почему на мемы распространяется закон о защите авторских прав
Валерия Рытвина отметила, что мемы являются составным объектом авторских прав, пользовательским контентом.
Мемы относятся к пользовательскому контенту, поэтому на них распространяется закон о защите авторских прав, заявила координатор секции по информационной политике и контентному анализу Совета блогеров при Совете Федерации, юрист, соавтор инициативы Валерия Рытвина в пресс-центре НСН.
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«Мем – это тот же самый мультимедийный пользовательский контент, потому что там может быть картинка или какая-то фраза, которая может быть защищена товарным знаком как бренд. Это такое же произведение, прикольная фраза, которая стала вирусной. Если этот мем захочет присвоить кто-то другой, это будет нарушением авторского права. Мемы – это составные объекты авторских прав», - отметила она.
Выкладывать фотографии других авторов в интернете можно, руководствуясь определенными правилами, заявила ранее член Центрального штаба ОНФ, член НКС Суда по интеллектуальным правам Елена Гринь в пресс-центр НСН.
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