21.10.2024 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Бьет — значит не любит». Как кризисные центры спасают жертв насилия»

Согласно статистике в СМИ, в России жертвами домашнего насилия в 75% случаев становятся женщины. В браке эта цифра возрастает до 91%. Недавно Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова подготовила ежегодный доклад о своей работе, в котором, в том числе, просит создать единый стандарт центров для граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации, и расширить сети кризисных центров для женщин. По ее словам, проблема домашнего насилия остается актуальной в России.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что ведется работа над созданием целого раздела о кризисных центрах на Госуслугах, чтобы на странице была кнопка связи с ближайшим кризисным центром. А также обратилась к агрегаторам такси, чтобы поездка в кризисный центр для женщин была бесплатной.



В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Что можно назвать домашним насилием?

Что приводит к домашнему насилию в семье?

Какие виды домашнего насилия бывают?

Куда сегодня можно прийти и рассказать о проблеме домашнего насилия?

С помощью каких мер возможно уменьшить количество жертв домашнего насилия?

На сколько эффективно помогают кризисные центры сегодня жертвам насилия?

Сколько России необходимо кризисных центров, чтобы полноценно обеспечить поддержку?

Как женщина может добраться до ближайшего кризисного центра, если муж в ее семье тиран?

Участники пресс-конференции:

Буцкая Татьяна Викторовна , депутат Госдумы;

, депутат Госдумы; Ярославская Ольга Владимировна , Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве;

, Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве; Студеникина Мария Михайловна , руководитель Центра помощи «Дом для мамы».

, руководитель Центра помощи «Дом для мамы». Завьялова Наталья Борисовна, руководитель ГБУ "Кризисный центр помощи женщинам и детям"



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму:

https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



