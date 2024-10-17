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Бьет — значит не любит. Как кризисные центры спасают жертв насилия

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Начало конференции

15:00

21 октября 2024

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2

аккредитация журналистов

8 (903) 594 54 37

21.10.2024 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Бьет — значит не любит». Как кризисные центры спасают жертв насилия»

Согласно статистике в СМИ, в России жертвами домашнего насилия в 75% случаев становятся женщины. В браке эта цифра возрастает до 91%. Недавно Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова подготовила ежегодный доклад о своей работе, в котором, в том числе, просит создать единый стандарт центров для граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации, и расширить сети кризисных центров для женщин. По ее словам, проблема домашнего насилия остается актуальной в России.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что ведется работа над созданием целого раздела о кризисных центрах на Госуслугах, чтобы на странице была кнопка связи с ближайшим кризисным центром. А также обратилась к агрегаторам такси, чтобы поездка в кризисный центр для женщин была бесплатной.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

  • Что можно назвать домашним насилием?
  • Что приводит к домашнему насилию в семье?
  • Какие виды домашнего насилия бывают?
  • Куда сегодня можно прийти и рассказать о проблеме домашнего насилия?
  • С помощью каких мер возможно уменьшить количество жертв домашнего насилия?
  • На сколько эффективно помогают кризисные центры сегодня жертвам насилия?
  • Сколько России необходимо кризисных центров, чтобы полноценно обеспечить поддержку?
  • Как женщина может добраться до ближайшего кризисного центра, если муж в ее семье тиран?

Участники пресс-конференции:

  • Буцкая Татьяна Викторовна, депутат Госдумы;
  • Ярославская Ольга Владимировна, Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве;
  • Студеникина Мария Михайловна, руководитель Центра помощи «Дом для мамы».
  • Завьялова Наталья Борисовна, руководитель ГБУ "Кризисный центр помощи женщинам и детям"

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму:

https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8


ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев

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