21.10.2024 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Бьет — значит не любит». Как кризисные центры спасают жертв насилия»
Согласно статистике в СМИ, в России жертвами домашнего насилия в 75% случаев становятся женщины. В браке эта цифра возрастает до 91%. Недавно Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова подготовила ежегодный доклад о своей работе, в котором, в том числе, просит создать единый стандарт центров для граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации, и расширить сети кризисных центров для женщин. По ее словам, проблема домашнего насилия остается актуальной в России.
В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что ведется работа над созданием целого раздела о кризисных центрах на Госуслугах, чтобы на странице была кнопка связи с ближайшим кризисным центром. А также обратилась к агрегаторам такси, чтобы поездка в кризисный центр для женщин была бесплатной.
В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:
- Что можно назвать домашним насилием?
- Что приводит к домашнему насилию в семье?
- Какие виды домашнего насилия бывают?
- Куда сегодня можно прийти и рассказать о проблеме домашнего насилия?
- С помощью каких мер возможно уменьшить количество жертв домашнего насилия?
- На сколько эффективно помогают кризисные центры сегодня жертвам насилия?
- Сколько России необходимо кризисных центров, чтобы полноценно обеспечить поддержку?
- Как женщина может добраться до ближайшего кризисного центра, если муж в ее семье тиран?
Участники пресс-конференции:
- Буцкая Татьяна Викторовна, депутат Госдумы;
- Ярославская Ольга Владимировна, Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве;
- Студеникина Мария Михайловна, руководитель Центра помощи «Дом для мамы».
- Завьялова Наталья Борисовна, руководитель ГБУ "Кризисный центр помощи женщинам и детям"
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 15:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму:
https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8