«Мы готовы помочь женщине независимо от наличия прописки в регионе, документов, хорошего или плохого прошлого. Наши психологи ведут комплексную работу в медицинских учреждениях, женских консультациях, поликлиниках, стационарах. За последние девять лет благодаря нашей программе «Спаси жизнь» сохранена 21 759 детских жизней благодаря комплексной поддержки женщин в ситуации репродуктивного выбора», - заявила она.

По ее словам, в центре женщины могут получить психологическую и юридическую помощь.

«У нас работают психологи, юристы. Мы оказываем гуманитарную помощь в виде одежды, обуви, колясок, кроваток, продуктов, бытовой химии. Полностью женщину обуваем и одеваем, предоставляем приют временного пребывания, проводим профориентацию, обучаем для поиска работы. Также помогаем материально покрыть долги по коммунальным услугам, купить продукты и лекарства, пройти медицинское обследование. На сегодняшний день через московский центр прошли более 74 тысячи женщин. Более 1,5 тысяч женщин и детей прожили в нашем центре. На сегодня наша сеть кризисных центров от НКО и русской православной церкви насчитывает 86 приютов и 266 центров гуманитарной помощи почти в каждом регионе страны», - добавила

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая рассказала «Радиоточке НСН», что необходимо ввести стандарт кризисных центров для женщин, чтобы определить и установить минимальный набор услуг в них.

