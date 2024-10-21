Сеть кризисных центров помощи «Дом для мамы» за девять лет сохранил 21 тысячу жизней
Более 74 тысяч женщин за годы существования кризисного центра помощи «Дом для мамы» получили необходимую помощь в сложной жизненной ситуации, сказала НСН руководитель центра Мария Студеникина.
Центр помощи «Дом для мамы» работает с февраля 2012 года и оказывает не только поддержку женщинам в сложной жизненной ситуации, но и занимается профилактикой абортов, рассказала в пресс-центре НСН руководитель центра Мария Студеникина.
«Мы готовы помочь женщине независимо от наличия прописки в регионе, документов, хорошего или плохого прошлого. Наши психологи ведут комплексную работу в медицинских учреждениях, женских консультациях, поликлиниках, стационарах. За последние девять лет благодаря нашей программе «Спаси жизнь» сохранена 21 759 детских жизней благодаря комплексной поддержки женщин в ситуации репродуктивного выбора», - заявила она.
По ее словам, в центре женщины могут получить психологическую и юридическую помощь.
«У нас работают психологи, юристы. Мы оказываем гуманитарную помощь в виде одежды, обуви, колясок, кроваток, продуктов, бытовой химии. Полностью женщину обуваем и одеваем, предоставляем приют временного пребывания, проводим профориентацию, обучаем для поиска работы. Также помогаем материально покрыть долги по коммунальным услугам, купить продукты и лекарства, пройти медицинское обследование. На сегодняшний день через московский центр прошли более 74 тысячи женщин. Более 1,5 тысяч женщин и детей прожили в нашем центре. На сегодня наша сеть кризисных центров от НКО и русской православной церкви насчитывает 86 приютов и 266 центров гуманитарной помощи почти в каждом регионе страны», - добавила
Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая рассказала «Радиоточке НСН», что необходимо ввести стандарт кризисных центров для женщин, чтобы определить и установить минимальный набор услуг в них.
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