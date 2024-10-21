Буцкая пообещала создать ГОСТ кризисного центра в России
Женщины должны четко понимать, на какую помощь они смогут рассчитывать в любом кризисном центре страны, сказала НСН Татьяна Буцкая.
Инициативная группа после создания методичек продолжает разрабатывать ГОСТ для кризисных центров, сообщила в пресс-центре НСН первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
«У нас уже отработаны методические рекомендации отдельно по кризисным центрам, которые открывают некоммерческие организации. Дальше обсуждаем создание ГОСТ как для государственных кризисных центров, так и центров НКО с точки зрения организации и единой поддержки. Для наших женщин информация о том, какой может быть поддержка, должна быть очевидной. Самое главное – мы выходим на законопроект, который бы нам помог открывать такие центры. Мы предлагаем разработать законопроект о помощи женщинам, находящимся в состоянии репродуктивного выбора, женщинам с детьми и семьям в трудной жизненной ситуации. Расширяем понятие семейно-бытового насилия до тех ситуаций, когда женщине нужна помощь. Нам нужны правила и финансирование», - сказала она.
Ранее зампред комитета по госстроительству и законодательству Сардана Авксентьева со ссылкой на исследование Высшей школой экономики сообщила, что с 2011 по 2019 годы более 12 тысяч женщин погибли от рук своих близких, и около 10 тысяч женщин непосредственно были убиты своими партнерами, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru