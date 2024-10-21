В центре помощи рассказали, как отличить домашнее насилие от бытового конфликта

«Домашнее насилие – насилие, которое происходит между людьми в личных отношениях. Это могут быть супруги, партнеры, а также разведенные супруги, которые необязательно проживают вместе. Надо понимать, как домашнее насилие отличается от конфликта. Конфликт может быть разовый, быстрый, он имеет начало и конец, в нем могут помочь психологи и юристы. Домашнее насилие же – система поведения одного члена семьи в отношении другого через обретение контроля над жертвой. За 10 лет к нам в убежище попало более трех тысяч женщин и женщин с детьми, пострадавших от психофизического насилия. Основная причина – физическое насилие, рукоприкладство. Также к нам обращаются женщины, которые зависимы от своего партнера экономически, когда он забирает у нее карты, унижает и у нее нет возможности жить», - рассказала она.

Ранее психолог, психотерапевт Александр Вронский рассказал «Радиоточке НСН», что жертвы домашнего насилия чаще сталкиваются с психологическим, а не физическим насилием, что может привести к посттравматическим расстройствам и даже спровоцировать суицидальные мысли.

