В центре помощи рассказали, как отличить домашнее насилие от бытового конфликта

Чаще всего женщина сталкивается в семье с физическим насилием, однако также в кризисные центры обращаются и те, кто страдает от психологического или экономического насилия, заявила НСН Наталья Завьялова.

Если конфликт всегда имеет начало и конец, то домашнее насилие является системой поведения одного из членов семьи, сообщила в пресс-центре НСН руководитель ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» Наталья Завьялова.

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«Домашнее насилие – насилие, которое происходит между людьми в личных отношениях. Это могут быть супруги, партнеры, а также разведенные супруги, которые необязательно проживают вместе. Надо понимать, как домашнее насилие отличается от конфликта. Конфликт может быть разовый, быстрый, он имеет начало и конец, в нем могут помочь психологи и юристы. Домашнее насилие же – система поведения одного члена семьи в отношении другого через обретение контроля над жертвой. За 10 лет к нам в убежище попало более трех тысяч женщин и женщин с детьми, пострадавших от психофизического насилия. Основная причина – физическое насилие, рукоприкладство. Также к нам обращаются женщины, которые зависимы от своего партнера экономически, когда он забирает у нее карты, унижает и у нее нет возможности жить», - рассказала она.

Ранее психолог, психотерапевт Александр Вронский рассказал «Радиоточке НСН», что жертвы домашнего насилия чаще сталкиваются с психологическим, а не физическим насилием, что может привести к посттравматическим расстройствам и даже спровоцировать суицидальные мысли.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:СемьяДомашнее Насилие

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